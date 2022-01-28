Galatasaray 'a maliyeti 9 milyon Euro'nun üzerinde gelen ve beklentilerin altında kalan Luyindama ile yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyindama ile ilgileniyordu.

Kiralık-Satın Almalı gidiyor

Luyindama, Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.

2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.

Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Luyindama'nın Al-Taawon takımına transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor...

YAKUP ÇINAR / FANATİK ÖZEL