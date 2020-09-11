Galatasaray-Celta Vigo arasında pazarlıklar kızıştı! Okay Yokuşlu'nun fiyatı yükseliyor
Fatih Terim’in çok istediği Okay Yokuşlu için 1 milyon Euro kiralama ve zorunlu satın alma şeklinde teklif yapan Galatasaray, rakamı artırıyor. Yönetim bu yaz maksimum 1.5 milyon Euro verip, opsiyon rakamını yükselterek transferi bitirmeyi hedefliyor.
Önümüzdeki sezon ilk 11’deki yabancı sayısının 8’e düşmesi planlanırken, Galatasaray transferde yeni kontenjanı düşünerek de hareket ediyor. Bu doğrultuda Etebo’nun ardından gözler yerli bir yıldıza çevrildi: Okay Yokuşlu.
Fatih hocanın 1.5 senedir istediği eski öğrencisi için yönetim bu kez çok ısrarcı. Celta Vigo’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifi yapan ve zorunlu satın alma önerisi de sunan Cim Bom, İspanyollar’ın tavrı sonrası rakamı yükseltme kararı aldı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, UEFA anlaşması devam ettiği için kiralama ücretini maksimum 1.5 milyon Euro seviyelerine çıkaracak. Esas artışı ise önümüzdeki sezon kullanılacak opsiyon maddesinde yapacak. Galatasaray Yönetimi, zorunlu satın alma maddesiyle ilgili teklifini 5 milyon Euro seviyesine çekti.
Yönetimden hocaya hediye
Şimdi gözler İspanyollar’ın vereceği cevapta. 2 gündür antrenmanlarda yer almayan ve bireysel çalışan Okay, dün takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım’dan eski öğrencisini mutlaka takımda görmeyi hedefliyor. Transferde geç kalan yönetim de Okay transferiyle hocanın gönlünü almak istiyor.
Metin Karabaş