Önümüzdeki sezon ilk 11’deki yabancı sayısının 8’e düşmesi planlanırken, Galatasaray transferde yeni kontenjanı düşünerek de hareket ediyor. Bu doğrultuda Etebo’nun ardından gözler yerli bir yıldıza çevrildi: Okay Yokuşlu.

Fatih hocanın 1.5 senedir istediği eski öğrencisi için yönetim bu kez çok ısrarcı. Celta Vigo’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifi yapan ve zorunlu satın alma önerisi de sunan Cim Bom, İspanyollar’ın tavrı sonrası rakamı yükseltme kararı aldı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, UEFA anlaşması devam ettiği için kiralama ücretini maksimum 1.5 milyon Euro seviyelerine çıkaracak. Esas artışı ise önümüzdeki sezon kullanılacak opsiyon maddesinde yapacak. Galatasaray Yönetimi, zorunlu satın alma maddesiyle ilgili teklifini 5 milyon Euro seviyesine çekti.

Yönetimden hocaya hediye

Şimdi gözler İspanyollar’ın vereceği cevapta. 2 gündür antrenmanlarda yer almayan ve bireysel çalışan Okay, dün takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım’dan eski öğrencisini mutlaka takımda görmeyi hedefliyor. Transferde geç kalan yönetim de Okay transferiyle hocanın gönlünü almak istiyor.

Metin Karabaş







