Galatasaray Futbol Akademisi'den yapılan açıklama'da "1998 doğumlu U21 takımı futbolcumuz Çekdar Orhan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray U21 takımı ile 33 maça çıkan Çekdar Orhan'ın 14 golü bulunuyor. Ofansif orta saha olan Çekdar ayrıca forvet arkası ve forvet olarak da görev yapabiliyor.

Çekdar Orhan kimdir?

Gurbetçi futbolcu M'gladbach alt yapısında futbola başladı. Çekdar sağ ayağını kullanıyor. Geçen sezon Antalyaspor U21 takımına transfer olmuştu. Galatasaray geçen sezon derve arasında yıldız adayını kadrosuna katmıştı.



