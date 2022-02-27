Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Rizespor sol kanatta serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gedson Fernandes dar açıdan harika bir vuruşla Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar'a karşı attı. Bu golle Portekizli genç yıldız gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen gelecek sezonda da Beşiktaş kadrosuna katılacak yıldız futbolcunun gol sonrası bir eliyle kartal işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf ve haber: Murat Akbaş







