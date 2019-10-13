Galatasaray - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 89-64

Galatasaray, ilk hafta maçında Çankaya Üniversitesi'ni 89-64 mağlup ederek Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı.

13 Ekim 2019, Pazar 19:14
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Galatasaray - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 89-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Çankaya Üniversitesi’ni 89-64 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray: 89 - Çankaya Üniversitesi: 64

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurttaş, Cemil Uygül, Münevver Özemre

Galatasaray: Işıl Alben 10, Tilbe Şenyürek 9, Hartley 14, Cuic 9, Macaulay 15, Sude Yılmaz 4, Meltem Yıldızhan 2, İnci Güçlü 4, Şerife Alperi Onar 7, Funda Nakkaşoğlu 2, Stankovic 10, Sinem Ataş 3

Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 10, Tuğçe İnöntepe 12, Bahar Öztürk 8, Putnina 12, Goodlett 22, Ceren Gökdemir, Özge Karataş, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ, Ecem Kazar, Hilal Ceylan Çimen

1. Periyot: 25-23

Devre: 47-46

3. Periyot: 69-54

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