Benzersiz eserleri kitapseverlere sunan VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı “Kuruluş: Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne Türkiye’de Futbolun Erken Çağı (1904-1907)”, Beyoğlu’ndaki Galatasaray Müzesi’nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza gününde tanıtıldı. Araştırmacı yazar Melih Şabanoğlu’nun kaleme aldığı kitabın tanıtım etkinliğinde VakıfBank yöneticileri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp yöneticileri ile VBKY çalışanlarının yanı sıra sanat ve spor dünyasının önemli isimleri, spor ve kültür sanat basını buluştu.

Kulübün doğuşuna ışık tutuyor

Davetin ev sahipliğini üstlenen VBKY adına konuşan Genel Yayın Yönetmeni Tarık Çelenk, kitabın Türkiye’de futbol tarihini arşivlere dayanarak inceleyen çok yetkin bir çalışma olduğunu söyledi. Çelenk, “Şabanoğlu kitapta ‘1905 yılında Galatasaray Kulübü’nün kurulmasını ve sonrasında ayakta kalmasını ne sağladı?’ diye soruyor, akabinde başlıyor tarihi kayıtlar eşliğinde anlatmaya. Kitap ayrıca Osmanlı’nın son dönemindeki sosyal yaşamın renkliliğine dair de eşsiz bir vesika” dedi.

Çelenk, Şabanoğlu’nun kitabının, İstanbul’da 1904 ile 1907 yılları arasında gerçekleşen spor faaliyetlerine ve kulübün doğuşuna ışık tuttuğunu ifade etti. Çelenk, “Gazete kupürlerinden alıntı yapılanları, anılardan derlenen sayfaları okudukça Galatasaray Lisesi’nin kalbine, kulübün ilk adımlarına, futbol tutkusunun en derinlerine ulaşıyorsunuz. Bu tarihi önemi büyük eseri okura sunmaktan VBKY olarak çok mutluyuz” diye konuştu.

Sayfa sayfa okumak gerek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kitabın yazarı Melih Şabanoğlu’nun, yıllardır televizyonda izlediği, yayınlarını, yorumlarını takip ettiği önemli bir isim olduğunu belirterek, “350 küsur sayfalık bir kitap yazdı ve kitapta belirtilen tarihler çok önemli. Çok titiz bir araştırma, sayfa sayfa okumak gerek. İnsanlarımız hem geçmişini hem de içinde bulunduğu kurumun geçmişini anlatmıyor. Bunları anlatan insanlar, Melih Bey gibi saygı duyulması gereken kişiler. Ömrünü, bütün enerjisini genç kuşaklara ne olduğunu aktarmak için veriyor. Bu vesileyle, asırlık bir kurum, atalarımızı temsil eden ve varidatını yaşatan VakıfBank’a çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Bir yazgıyla dünyaya gelmiş kahraman

Yazar Melih Şabanoğlu ise kitabının kulübün kuruluşunu, modern futbolun gelişimini ve bu sürece kimlerin katkısı olduğunu okura doğrudan aktardığını belirterek, “Galatasaray bir yazgıyla dünyaya gelmiş bir kahramandır. Onun yazgısı, ‘Türk olmayan takımları yenmek’tir. Yazgısı onları yenince gerçekleşecektir. Her Avrupa takımına karşı alınan galibiyet, gerçekte yazgının hem yerine gelmesi hem de bu yazgılı kahramanın kutsanmasıdır. Galatasaray kozmogonisi -bir anlamda Galatasaray evreninin doğumu, Galatasaray Big Bang’i- işte budur. Böylece kitabın ilk hedefini de belirtmek gerekiyor. Bu kitap Galatasaray’ın kuruluş hikâyesine ve mitosuna bir ışık tutuyor ve onu aydınlatmaya çalışıyor. Ayrıca kitabın bunun dışında bir hedefi daha bulunuyor: Galatasaray’ın kuruluş döneminin gerçek ve detaylı bir tarihinin yazılabilmesi adına sağlam bir zemin oluşturmak” diye konuştu.

Ali Sami Yen’in hassas arşivciliği

Şabanoğlu, Türkiye’de futbolun antik dönemlerinde kurulmuş olmasına rağmen ilk dönemi hakkında en çok şey bilinen kulübün Galatasaray olduğunun bilgisini vererek, sözlerine şöyle devam etti: “Galatasaray bunu esas olarak bir numaralı kurucusu Ali Sami Yen’in hassas arşivciliğine borçlu. Yalnızca Galatasaray değil, Türkiye spor tarihi için de değer taşıyan her malzemeye ulaşmayı kendine bir görev belleyen Yen’in arşivciliği sayesinde Galatasaray bugün gerçekten çok değerli bir müzeye sahip. Bu kitap ‘1905 yılında Galatasaray Futbol Kulübü’nün kurulmasını ve sonrasında ayakta kalmasını ne sağladı?’ diye soruyor. 1905 senesinde yaşları 15 ile 19 arasında değişen birkaç gencin bir futbol takımı kurması ve bir kulübe dönüştürmesi bugünden geçmişe bakınca oldukça kolay zannedilir. Ancak bir takım oluşturmak, bu takımı bir kulübe dönüştürmek, İstanbul Futbol Ligi’nde yer almak, burada ayakta kalmak inanılmaz zor ve çok zahmetliydi o dönemde. Kitapta tüm bunlar detaylıca anlatılıyor.”



