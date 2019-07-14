Galatasaray, çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah yaptığı idmanla noktaladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Bu antrenman sonrası yeni sezon hazırlıklarının İstanbul dönemini tamamlayan Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Çarşamba günü Avusturya’ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

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