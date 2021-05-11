Galatasaray bu sezon ilk kez penaltı kaçırdı!

Galatasaray deplasmanda oynadığı Denizlispor maçında 3 kez penaltı kazandı. İlk penaltı Babel gole çevirirken ikinci penaltıyı Emre Akbaba kaçırdı. Üçüncü penaltıyı ise Mohamed önce kaçırdı ardından tekrarlanan penaltıyı gole çevirip golü attı. Galatasaray bu sezon 16 penaltıdan 15 tanesini gole çevirdi

Galatasaray'da bu sezon penaltı kullanan oyuncular

Falcao 5/5

Diagne 4/4

Mohamed 3/3

Ryan Babel 2/2

Kerem Aktürkoğlu 1/1

Emre Akbaba 0/1