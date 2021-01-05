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Galatasaray bu sezon ilk kez 4 gol yedi

Galatasaray deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında kalesinde 4 gol gördü ve bu sezon ilk kez bir rakibine ikiden fazla gol atma imkanı verdi. Ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Fatih Terim'in öğrencileri böylece bu unvanı da Alanyaspor'a kaptırdı

05 Ocak 2021, Salı 20:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray bu sezon ilk kez 4 gol yedi

Galatasaray deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında kalesinde 4 gol gördü ve bu sezon ilk kez bir rakibine ikiden fazla gol atma imkanı verdi. Ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Fatih Terim'in öğrencileri böylece bu unvanı da Alanyaspor'a kaptırdı


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