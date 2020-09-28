Galatasaray bu kez kazanamadı!

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna 2’de 2 yaparak başlayan Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde dün akşam Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kalarak kazanma serisine ara verdi. Ligdeki ilk 2 maçında aynı kadroyu sahaya süren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11’ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan’ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray’da teknik direktör Terim, Süper Lig’deki kadro istikrarını korudu.

Belhanda yine 11’de

Sarı-Kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiye; Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11’i ile çıktı. Terim, Süper Lig’de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi’nin yerine Martin Linnes’i görevlendirdi. Dün akşam tek isim dışında yine aynı kadroyu sahaya süren tecrübeli hoca, bu kez istediğini alamadı.

Yeni transfer ilk kez...

Galatasaray’ın yedek kulübesinde; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi. Galatasaray’ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı. Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.