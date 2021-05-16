Galatasaray bu kez finişi göremedi

Sezonun son haftasına Lider Beşiktaş ile aynı puanda ve ikili averaj eşitliğiyle giren Galatasaray'ın 23. şampiyonluğuna ulaşması için kazanırken rakibine karşı olan 2 gollük averajı da kapatması gerekiyordu. Beşiktaş'ın tek farklı galibiyetinde Aslan şampiyon olmak için 4 farkla kazanmak zorundaydı. Ve ilk düdükle birlikte Sarı-Kırmızılılar rakip kaleye yıktı oyunu, ancak Yeni Malatya duvarını aşmayı bir türlü başaramadı. Galatasaray'ın golü geciktikçe rakibin direnci arttı, kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Ve dakikalar 39'u gösterdiğinde sağdan Issam Chebake ortaladı, Adem Büyük Yeni Malatya'yı öne geçirdi. Rakibin golüne kadar 11 şut deneyen Galatasaray sadece 1 isabet bulurken, Malatya ilk şutunda isabet sağladı ve öne geçti. İzmir'de de Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Penaltıyla kupa gitti!

İkinci yarıda değişikliklerle rakip kaleye yüklenen Galatasaray, 53'te Halil, 60'ta da Babel'in golleriyle 2-1 öne geçti. Bu skor Galatasaray'ın şampiyonluğu için yetiyordu. Beşiktaş 69'da Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle tekrar üstünlüğü ele alınca Galatasaray'ın şampiyonluk için 4 farkla kazanması gerekiyordu. Kalan bölümde Aslan gereken skoru alamadı, 3-1 şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırıp sezonu ikinci sırada tamamladı. 2006, 2012 ve 2019'da final haftalarında şampiyonluk için gereken skorları alarak hedefe ulaşan Cim Bom dün gece ayağına kadar gelen kısmeti kullanamamış oldu. 2006'da Fenerbahçe, Denizli'de berabere kalmış, Galatasaray iç sahada Kayseri'yi devirip şampiyon olmuştu. 2012'de Süper Final'de Fenerbahçe deplasmanına çıkan Sarı-Kırmızılılar 0-0 kalıp kupayı almıştı. 2019'da sondan bir hafta önce kazananın şampiyon olacağı karşılaşmada Başakşehir karşısında geriden gelip 3 puanı alıp 22. şampiyonluğunu elde etmişti.

Golü yetmedi!

Sezon başından bu yana performansı eleştiri konusu olan Ryan Babel final haftalarında öne çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Denizli maçlarından attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluk şansını son 90 dakikaya taşımasında büyük pay sahibi olmuştu. Hollandalı yıldız dün gece de sahnedeydi. Dakikalar 60'ı gösterirken Şener'in pasında Galatasaray'ı öne geçiren Babel, Beşiktaş maçı 1-1 devam ettiği için bir süre Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk heyecanı yaşattı. Ancak Babel'in üst üste 3. maçta attığı gol bu kez Aslan'ı hedefe ulaştıramadı. Beşiktaş'ın penaltı golüyle öne geçip Göztepe maçını kazanmasıyla Babel de skor ürettiği geceyi hüzünlü bir şekilde bitirdi.



