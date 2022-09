Galatasaray, BTC League’de Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye’nin en kapsamlı FIFA Futbol Ligi olan Be The Champion League (BTC League) bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda zafere koşan ve şampiyonluk kupasını kucaklayan takım Galatasaray oldu.

Heyecan dolu turnuvada final karşılaşması öncesi, Galatasaray Espor, IF Parla Esports, Team Demiral ve Denizbank İstanbul Wildcats adını play-off’lara yazdırdı. Yarı finalde eşleşmeler ise IF Parla Esports- Denizbank İstanbul Wildcats ve Galatasaray Espor- Team Demiral şeklinde oldu. İlk eşleşmede kazanan IF Parla Esports adını finale yazdırdı ve ikinci eşleşmenin kazananı Galatasaray Espor ile şampiyonluk maçına çıktı.

Galatasaray kupaya 3-2’lik seri sonunda sahip oldu

Sunuculuğunu Murat Yenersoy ve Tuna Yurdakul’un yaptığı turnuvanın 5 maçlık seri üzerinden oynanan final mücadelesi IF Parla Esports ve Galatasaray Espor arasında gerçekleşti. Finalde IF Parla Esports için Selim Mert “SMG” Güler, Galatasaray Espor içinse Kaan “KTzn_91” Tüzün ve Maruf Efe “Maroof” Okumuş, oyunculuk yeteneklerini ortaya koydu. 1-2, 2-1, 3-0, 1-2 ve 1-0’lık sonuçların ardından Galatasaray, Be The Champion League’in kazananı oldu. Turnuva sonrası değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Marka Uzmanı Ertan Ece, “İkincisini düzenlediğimiz BTC League turnuvasında nefes kesen karşılaşmalar izledik. Katılım ve ilginin yoğun olmasından dolayı mutluyuz. Bu tür organizasyonlarda yeni nesille yan yana gelmek ve onlar için mücadele ortamı yaratmak bizim için önemli. Her sene yeni yeteneklerle karşılaşıyoruz. Biz de farklı organizasyonlarla yeni neslin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımıza ve izleyicilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.