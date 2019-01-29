Galatasaray - Boluspor maç sonucu: 4-1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Boluspor’u Türk Telekom Stadyumu’nda konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Sarı Kırmızılı ekip, Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Sezon başı Akhisarspor'dan transfer edilen Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti. Boluspor'un tek golü ise Akabueze'den geldi.





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Maçtan dakikalar:

5. dakikada Boluspor etkili geldi! Semih Kaya'dan sıyrılan Özgürcan Özcan, çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

Galatasaray, 19. dakika Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, arka direğe mükemmel ortaladı. Ömer'in ortasına iyi yükselen Yunus, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Linnes, arka direkte bomboş durumda olan Sinan'ı gördü. Sinan iyi yükseldi ama zor olanı başardı ve kafa vuruşu dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert ortasında Ahmet son anda araya girdi.

33. dakikada Sarı kırmızılıların hızlı hücumunda Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Muğdat Çelik, dar açıdan iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ufuk'un sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Galatasaray 3. gole çok yaklaştı! Ceza sahası önünde topla buluşan Ryan Donk, sert vurdu ama top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

56. dakikada Galatasaray baskısını arttırdı. Top kaybında Celil'in ince pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sinan, sert vuruşunda kaleci Gökhan'ı geçemedi.

62. dakikada Yunus Akgün'ün güzel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muğdat, kalecinin önde olduğunu gördü ve topu aşırtmak istedi ancak net fırsattan faydalanamadı.

69. dakikada Muğdat'ın savunmaya yaptığı baskı sonuç verdi. Muğdat'ın bıraktığı topta düzgün vuran Yunus Akgün, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

74. dakikada Galatasaray bir kez daha gol yaklaştı. Ryan Donk'un pasında çok yakın mesafede kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus, Gökhan'ı aşamadı.

75. dakikada Yunus Akgün'ün Ufuk Budak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonla bilgili hakem Serkan Tokat VAR'a gitti. Galatasaray, VAR incelemesinin ardından Boluspor karşısında 77. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Galatasaray formasıyla ilk hat-trick'ini yapan 2000 doğumlu Yunus Akgün, gözyaşlarını tutamadı.

80. dakikada Boluspor bu kez penaltı kazanan taraf oldu. Topun başına geçen Chukwuma Akabueze, meşin yuvarlağı filelerle buluştıurmayı başardı. 4-1

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İlk 11'ler

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig’de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kupada son çeyrek finalistin belli olacağı Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik’ten oluşan 11’i sahaya sürdü.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.

Galatasaray 11’inde sadece iki yabancı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11’inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.

İlk 11’de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk’u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4’ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.

Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom’da

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017’deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı’nda mücadele etti.

Çekya’nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya’ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

Yönetime transfer göndermesi

Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Terim’e sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı’nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Müsabaka başlamadan önce Terim’i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.

Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda takımının başında sahaya çıktı.

Orhan Kaynak, Boluspor’un başında ilk maçına çıktı

Boluspor’un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.

Bu arada, Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.

Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu’da 15 Ocak’ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak’a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.