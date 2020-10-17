Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 75-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57'lik skorla mağlup etti.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Orkun Yurttaş, Mustafa Candemir Tabak
GALATASARAY: Asena Yalçın 9, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 6,Steinberga 23, Alarie 6, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Hruscakova 6, Meltem Yıldızhan 5, Simge Tokmak, Melisa Eroğlu, Mısra Albayrak
BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze Takmaz, Nihan Demirkol 4, Hanusova10, Atkins 15, Cannon 21, Naile Çırak, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 5, Şuğranur Hatice Sönmez, Baric 1'İNCİ PERİYOT: 18-6
DEVRE: 39-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-41