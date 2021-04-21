Galatasaray, Bihter Dumanoğlu transferini açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt’ta oynayan Bihter Dumanoğlu’nu transfer etti. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de Sarı Kırmızılı formayı giyen Bihter Dumanoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, kulübümüzün altyapısında yetişen Bihter Dumanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısında yetişen 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu, 2013-2016 yılları arasında Galatasaray A takım forması giymişti. Ardından Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen genç libero, daha sonra kulübümüze geri dönmüştü. Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında forma giyen Bihter Dumanoğlu, Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Milli Takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bihter’e yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz.''



