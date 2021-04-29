Galatasaray, Beşiktaş’ı 6 puan geriden takibi sürdürüyor

Cim Bom, zirve takibini sürdürüyor. Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta son saniyede bulduğu golle 1 puanı kurtarmış, Antalyaspor’u ise Mostafa Mohamed’in 77. dakikadaki sayısıyla 1-0 devirmişti. Sarı-Kırmızılılar için dünkü Konya maçı çok daha zorlu geçti. Fatih Terim’in öğrencileri, baştan sona oyunun hakimiyetini elinde tutsa da bir türlü Konyaspor’un katı savunmasını aşamadı. Pozisyona girmekte zorlanan Cim Bom, kalesinde de tehlike yaşamadı.

Puan farkını korudu

Sarı-Kırmızılılar, galibiyet için sürekli farklı yollar denedi. Son bölümlerde Ryan Donk da forvete geçti! Cim Bom, Konyaspor’un kilidini Babel’in müthiş şutunda kaleci Sehiç’ten dönen topu Emre Akbaba’nın tamamlamasıyla açtı. 87. dakikadaki gol, bitime 4 maç kala Aslan’ın şampiyonluk umutlarını korumasını sağladı. Galatasaray, 9 Mayıs’ta Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacağı lider Beşiktaş’ın 6 puan geriden takibi sürdürüyor.







