Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı 6 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yapılan açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

09 Eylül 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray , Beşiktaş Trabzonspor , Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor’un PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.  Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor’un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.


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