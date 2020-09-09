Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray , Beşiktaş , Trabzonspor , Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor’un PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı. Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor’un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.



