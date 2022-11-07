Süper Lig 'de Galatasaray ile Beşiktaş 'ın karşılaştığı 13. hafta maçı Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken Icardi golleriyle Aslan'ı galibiyete götürmüş, Siyah-Beyazlılar'da ise Cenk'in golü yetmemişti. Derbiye damga vuran anlardan biri de karşılaşmanın son onlarında Beşiktaşlı Tayfur Bingöl ile top toplayıcı çocuk arasında yaşanan tartışmaydı. Top toplayıcı çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...





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Tayfur Bingöl, top toplayan çocuğu itti

Beşiktaş, Galatasaray karşısında 2-1 yenik durumdayken maçın son onlarında top taca çıktı. Tayfur Bingöl'ün anlatımına göre saha kenarındaki çocuk topu vermeyi reddetti ve "Gel topu sen al" dedi. Bunun üzerine topu almaya giden Bingöl, Galatasaray altyapısında forma giyen Mert Efe Basmas'ı itti.

Saha karıştı

Olayın ardından saha karıştı. Galatasaray yedek kulübesinden futbolcular ve 4. hakem Kadir Sağlam koşarak taç çizgisi kenarına gitti. Gerilimin yumuşamasının ardından taç atışıyla oyun devam etti.

Nihat Kahveci ile Tayfur Bingöl polemiği

Karşılaşmanın ardından TRT Spor yorumcusu ve Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirerek "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.









Tayfun Bingöl'den yanıt: 5 saniyenin önemi

Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşarak "5 saniyenin önemi Kahveci" yanıtını vermişti.

5 saniyede ne olmuştu?

2019/2020 sezonunda Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 4-2 yenmişti. İki farklı duruma düşen İngiliz takımı, 2-1 yenik durumdayken top toplayıcı Callum Hynes'in hızlı davranması, tacın hızlı atılması sayesinde şu an Beşiktaş forması giyen Dele Alli'nin golüyle beraberliği yakalamıştı.

Gerçek ortaya çıktı

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbi maçta Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı çocuğu itmiş ve bu olay gündem olmuştu. Karşılaşmada çok tartışılan Galatasaray altyapısında da forma giyen top toplayıcı Mert Efe Basmas'ın oyundan atıldığı ortaya çıktı.

Kadir Sağlam oyundan atmış

Dördüncü hakem Kadir Sağlam'ın Galatasaray U16 takımında oynayan top toplayıcı Mert Efe Basmas'ı oyundan attığı ortaya çıktı. Basmas, Sağlam'ın direktifiyle sahadan çıkarıldı.

Sarıyer maçında oynayamadı

Oyundan atılan Mert Efe Basmas, otomatik olarak PFDK'ya sevk edildi. 16 yaşındaki Basmas, Galatasaray 'ın U16 Gelişim Ligi'ndeki Sarıyer karşılaşmasında forma giyemedi.





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