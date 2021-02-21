Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 23. dakikasında Umut Güneş'in Onyekuru'nun sağ ayak tendonuna yönelik eyleminde hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. VAR'da bulunan Emre Malok'un da herhangi bir müdahalesi olmadı. Sarı Kırmızılılar'ı çıldırtan ikinci karar ise 33. dakikada verildi.

Khouma Babacar'ın kontrolsüz müdahalesinde ayağı Luyindama'nın kafasına geldi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Luyindama'nın tedavisi 5 dakika sürdü. Hakem Zorbay Küçük'ün devamında Alanyalı oyuncuya sarı kart göstermesi, Galatasaraylılar'ın büyük tepkisine neden oldu. Muslera kalesinden çıkıp itiraz ederken, Küçük VAR ile temasta olduğunu belirtti. Ancak kart kararı değişmedi. İki pozisyondaki kararları beğenmeyen Sarı-Kırmızılılar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

'Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor'

Mbaye Diagne'nin Beşiktaş maçındaki pozisyonunu hatırlatan Galatasaray Kulübü, ''Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor.'' paylaşımını yaptı.









Ne olmuştu?

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray maçta 10 kişi kalmıştı. Sarı Kırmızılılarda Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero’ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüştü.