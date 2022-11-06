Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray , Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da Mauro Icardi gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu. Sarı-kırmızılıların galibiyetini Nihat Kahveci değerlendirdi. Bir dönem Beşiktaş'ta futbolcu olarak görev alan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yıldızı hakkında olay ifadeler kullandı.





Galatasaray'ın derbide kazanmayı hak ettiğini belirten Nihat Kahveci, "Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı. Icardi bir dünya yıldızı. Bu kadar az topla buluşup bu kadar etkili oynamak hayret verici. Sahada yoktu dersin, hat-trick yapıyordu neredeyse. Riski alan maçı kazandı. Galatasaray, 'Yarışta ben de varım' dedi. Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda özellikle bu oyunla ve puan durumu ile büyük bir yara aldığını söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.





TAYFUR BİNGÖL'E AĞIR ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu. Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir oyun sergilediğinin altını çizen Nihat Kahveci, "Bugün Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş gördüm. Galatasaray daha maçın başında 5 korner attı. Sen bu şekilde nasıl derbiyi kazanacaksın? İkinci golde Oliveira'yı bırakıyorsun ki orta açsın. Galatasaray sonuna kadar hak etti galibiyeti" dedi.

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"CENK OLMASA KALEYE GİDEMEYECEKSİN"

Cenk Tosun'un performansı hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin. Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti. Değişikliklerden sonra çift forvete döndü Şenol hoca, normal. Ancak hep Salih çıkıyor oyundan çıkıyor. Josef sahada yürüyor, yine Salih çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Son olarak Josef de Souza'nın performansının çok gerilediğini belirten Nihat Kahveci, "Josef, Ankaragücü maçından bu yana yok. Yok ama kimse göremiyor bunu. Futboldan anlayan herkes bunu görüyor ancak o kulübeye gelen hocalar göremiyor. Kafası sahada değil, çok belli" diye konuştu.



