Üst üste 8 maç kazandıktan sonra Sivas deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, 26. hafta maçları öncesinde zirvenin sadece 3 puan üzerinde bulunuyor. Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir çıkış yaptı ve Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferi de dahil arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonluk yarışına ortak oldu. Hafif sakatlığı bulunan ama takımlara antrenmanlara çıkan Henry Onyekuru'nun durumu maç saati netleşecek. Adem Büyük büyük olasılıkla derbide yok. Radamel Falcao son 3 lig maçında 5 gole katkı (4 gol - 1 asist) yaptı.

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle "bahar havası" yaşayan Beşiktaş ise, Başakşehir yenilgisi ve Trabzonspor beraberliği ile karamsarlığa kapılmıştı ama Alanyaspor ile Ankaragücü maçlarını firesiz geçip derbiye moralli geliyor. Douglas ve Dorukhan Toköz dışında takımda önemli bir eksik yok. Siyah-beyazlıların ligde attığı son 6 golün 4'üne katkı veren (3 gol - 1 asist) Burak Yılmaz formda!

Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 13 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi.

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbide toplam 31 sarı kart çıktı.

- Galatasaray'ın ligdeki son 11 maçının 10'u "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 3 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu derbi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyeti!

Üyelerin %44'ten fazlası derbiyi sarı-kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor. %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.



