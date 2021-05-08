Süper Lig'in 40. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
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Diğer maçların VAR hakemleri ise şu şekilde;
Ankaragücü - Fenerbahçe : Halis Özkahya
Hatayspor - Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Karagümrük - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
Trabzonspor - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
Göztepe - Konyaspor: Suat Arslanboğa
Erzurumspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Sivasspor - Başakşehir: Ali Şansalan
Kayserispor - Gaziantep: Serkan Tokat
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler