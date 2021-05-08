Süper Lig'in 40. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.





Diğer maçların VAR hakemleri ise şu şekilde;

Ankaragücü - Fenerbahçe : Halis Özkahya

Hatayspor - Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

Karagümrük - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

Trabzonspor - Antalyaspor: Özgüç Türkalp

Göztepe - Konyaspor: Suat Arslanboğa

Erzurumspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Sivasspor - Başakşehir: Ali Şansalan

Kayserispor - Gaziantep: Serkan Tokat

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler