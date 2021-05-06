Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin daha önce açıklanan iddaa oranları değişti.
Süper Lig2in 40 haftasında Galatasaray , Türk Telekom Stadyumu'nda lider Beşiktaş 'ı konuk edecek.
8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak dev derbinin iddaa oranları değişti.
Galatasaray galibiyetine 2.05, Beşiktaş galibiyetine 2.50, beraberliğe ise 3.10 oran verildi.
Daha önce açıklanan iddaa oranları şu şekildeydi:
Galatasaray: 2.20
Beraberlik: 2.95
Beşiktaş: 2.40