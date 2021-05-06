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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin daha önce açıklanan iddaa oranları değişti.

06 Mayıs 2021, Perşembe 15:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti!

Süper Lig2in 40 haftasında Galatasaray , Türk Telekom Stadyumu'nda lider Beşiktaş 'ı konuk edecek.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak dev derbinin iddaa oranları değişti.

Galatasaray galibiyetine 2.05, Beşiktaş galibiyetine 2.50, beraberliğe ise 3.10 oran verildi.

Daha önce açıklanan iddaa oranları şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.20

Beraberlik: 2.95

Beşiktaş: 2.40

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