Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti

Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.80'den 1.85'e yükseldi.

13 Mart 2020, Cuma 17:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti

Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları bir kez daha değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükselmişti. Son olarak oran 1.85'e çıktı. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inmişti ancak son güncellemeler sonrasında bu oran 3.05 oldu. Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a ve şimdi de 3.05'e indi.

Galatasaray

İlk oran: 1.65

İkinci oran: 1.80

Son oran: 1.85

Beraberlik

İlk oran: 3.15

İkinci oran: 3.10

Son oran: 3.05

Beşiktaş

İlk oran: 3.55

İkinci oran: 3.10

Son oran: 3.05

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