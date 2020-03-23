Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler son oynanan Beşiktaş derbisine çevrildi. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testlerinin negatif çıktığı bilgisine ulaşılırken seyircisiz oynanan maçta iki takımın oyuncularından hangileri risk altında işte o maçın kadroları...

Mücadeleyi yöneten hakemler Abdulkadir Bitigen, Volkan Narinç, İsmail Şencan ve Hakan Ceylan olmuştu.

İşte kadrolar





Fatih Terim maçtan önce Sergen Yalçın ile birlikte poz vermişti.