Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlar arasında gerginlik

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması bulunan iki grup, Cudi Paşa Caddesi’nde karşılaştı.
Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine patlayıcı madde, maytap ve meşale fırlatan taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve esnaf ayırdı.
Galatasaray taraftarları bir iş yerinde bekletilirken, Beşiktaş taraftarları Hürriyet Caddesi’nde slogan atarak yürümeye devam etti.
Polis ekiplerince gerginliğin büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.