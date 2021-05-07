Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olacak derbiye, deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ı atadı. Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı.
İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası’nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası’nda ise 2012 ve 2016’nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.
Galatasaray 5, Beşiktaş 3 kez kazandı
Cüneyt Çakır, 10. kez Galatasaray-Beşiktaş derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.
Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı.
FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş’tan 2, Galatasaray’dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.
Cüneyt Çakır’ın yönettiği derbiler
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç Kategori
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Türkiye Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Türkiye Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig Süper Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
2019-2020 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2019-2020 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-1 Lig
2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 Lig
2020-2021 Fenerbahçe-Galatasaray 0-1 Lig
AA