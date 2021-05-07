Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olacak derbiye, deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ı atadı. Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı.

İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası’nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası’nda ise 2012 ve 2016’nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

Galatasaray 5, Beşiktaş 3 kez kazandı

Cüneyt Çakır, 10. kez Galatasaray-Beşiktaş derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş’tan 2, Galatasaray’dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği derbiler

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Türkiye Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Türkiye Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig Süper Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig

2019-2020 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2019-2020 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-1 Lig

2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 Lig

2020-2021 Fenerbahçe-Galatasaray 0-1 Lig

AA