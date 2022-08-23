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Galatasaray, Berk Balaban'ı İskenderunspor'a kiraladı

Galatasaray, 22 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralandığını açıkladı.

23 Ağustos 2022, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Berk Balaban'ı İskenderunspor'a kiraladı

Galatasaray , Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'a kiralandığını açıkladı.

22 yaşındaki kalecinin transferi ile ilgili Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda İskenderunspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen 1.98 boyundaki kaleci, A takımda sadece 1 maçta şans buldu. Daha önce Ankaraspor ve Niğde Anadolu FK'da kiralık forma giyen Berk'in Sarı Kırmızılılar ise Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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