Galatasaray , Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'a kiralandığını açıkladı.

22 yaşındaki kalecinin transferi ile ilgili Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda İskenderunspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen 1.98 boyundaki kaleci, A takımda sadece 1 maçta şans buldu. Daha önce Ankaraspor ve Niğde Anadolu FK'da kiralık forma giyen Berk'in Sarı Kırmızılılar ise Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



