Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın sahasında Benfica ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz futbol takımları arasındaki 51. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 50 maçın 14’ünü Türk, 23’ünü Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, 7 maç yaptı

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3’ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4’ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası’nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1’lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto’ya deplasmandaki maçta 1-0, sahasındaki müsabakada ise 3-2 yenildi.

Benfica, Türk takımları ile 15 maça çıktı

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda 15 maç yaptı. Bu müsabakalardan 6’sını kazanan Portekiz ekibi, 5’inde berabere kaldı, 4’ünde mağlup oldu.

Benfica’nın Türkiye’de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Portekiz temsilcisi, Türkiye’de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray’dan aldı.

Türk takımlarına elenmiyor

Benfica daha önce Avrupa’da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ve 2012-2013’te UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi, 2011-2012’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor’u elemişti. Trabzonspor, Benfica’ya elenmesine rağmen Fenerbahçe’nin UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay’la eşleşti. İzmir’de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul’da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

Türk-Portekiz takımlarının maçları

Türk takımlarının Portekiz ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç

1975-76 Şampiyon Kulüpler Fenerbahçe-Benfica 0-7 / 1-0

1980-81 Kupa Galipleri Altay-Benfica 0-0 / 0-4

1990-91 UEFA Fenerbahçe-V. Guimaraes 3-0 / 3-2

1993-94 UEFA Kocaelispor-Sporting Lizbon 0-0 / 0-2

2002-03 UEFA Denizlispor-Porto 1-6 / 2-2

2003-04 UEFA Gençlerbirliği-Sporting Lizbon 1-1 / 3-0

2005-06 UEFA Beşiktaş-V. Guimaraes 3-1

2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 / 0-2

2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Porto 1-3 / 1-2

2008-09 UEFA Galatasaray-Benfica 2-0

2008-09 İnter Toto Sivasspor-Braga 0-2 / 0-3

2010-11 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 / 1-1

2011-12 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Benfica 0-2 / 1-1

2011-12 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 2-0 / 0-1

2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Braga 0-2 / 2-1

2012-13 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Benfica 1-0 / 1-3

2015-16 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Benfica 2-1 / 1-2

2015-16 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 / 1-3

2015-16 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Braga 1-0 / 1-4

2016-17 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica 1-1 / 3-3

2016-17 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-Braga 1-1 / 1-3

2017-18 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 3-1 / 1-1

2017-18 Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Braga 1-2 / 2-1

2017-18 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-V. Guimaraes 2-1 / 1-1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Benfica 0-1 / 1-1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Porto 0-1 / 2-3