Galatasaray - Benfica maçının İddaa oranları değişti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'in güçlü takımı Benfica'yı ağırlayacak. Bu maç öncesi ise daha önceden belirenen İddaa oranlarında değişiklik oldu.

İddaa Risk Yönetimi'nin yaptığı değişiklikle maçın favorisi önceki oranlarda Benfica iken yeni oranlarla birlikte Galatasaray oldu.

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Eski ve yeni oranlar şu şekilde:

- Galatasaray

İlk oran: 2.45

Son oran: 2.30

****

- Beraberlik

İlk oran: 2.80

Son oran: 2.85

****

- Benfica

İlk oran: 2.30

Son oran: 2.40