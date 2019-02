Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaşacak. Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Galatasaray'da yeni tranfserler Luyindama, Marcao ve Diagne UEFA Listesi'nde yer aldığı için Benfica maçında forma giyebilecek. Peki, Galatasaray - Benfica maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Benfica maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Avrupa’da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz’den Porto, Almanya’dan Schalke 04 ve Rusya’dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan’ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya’nın Bayern Münih, Hollanda’nın Ajax ve Yunanistan’ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne kaldı.

Mitroglou listede yok

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama’yı UEFA’ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir’in ismi listede yer almadı. Galatasaray’da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

Benfica’da önemli eksikler

Galatasaray’ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul’a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

Benfica - Galatasaray rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’de oynanacak. Başkent Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Galatasaray, Avrupa’da 278. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

"Kupa 2"de 75 maç

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29’unu kazanırken 24’ünde berabere kaldı, 22’sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

2000 yılında şampiyon oldu

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nda mutlu sona ulaşarak Türkiye’ye futbolda Avrupa’daki ilk kupasını getirdi.