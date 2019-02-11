Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında, 14 Şubat 2019 saat 20:55’de SL Benfica takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Benfica maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 150 ila 1000 TL arasında değişiyor.

Galatasaray açıklama yaptı...

Futbol takımımız Uefa Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında, 14 Şubat 2019 saat 20:55’de SL Benfica takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 11 Şubat Pazartesi günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması üzere kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 11 Şubat Pazartesi günü saat 15:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 12 Şubat Salı günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 13 Şubat Çarşamba gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.