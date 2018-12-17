Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile eşleşti. Portekiz ekibi, geçtiğimiz sezon kendi ligini şampiyon Porto'nun ardından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Fenerbahçe'yi elediler!

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Portekiz takımı, Kadıköy'den de 1-1'lik eşitlikle dönerek play-off'un yolunu tuttu.

Devler Ligi gruplarına kalabilmek için Yunan ekibi PAOK ile kozlarını paylaşan Benfica, kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 4-1'le dize getirerek adını gruplara yazdırdı.

Gruptan çıkamadılar!

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, Ajax ve AEK ile mücadele eden Portekiz devi, grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kaldı. İşte Benfica'nın Şampiyonlar Ligi grubunda aldığı sonuçlar:

Benfica - Bayern Münih: 0-2

AEK - Benfica: 2-3

Ajax - Benfica: 1-0

Benfica - Ajax: 1-1

Bayern Münih - Benfica: 5-1

Benfica - AEK: 1-0

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