Galatasaray-Benfica (CANLI)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaşıyor. Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

NOT: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Sarı Kırmızılı ekip maça taraftarının yoğun desteğil ile başladı ama baskıyı kuran taraf Benfica oldu. Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

Galatasaray Benfica baskısını atlattıktan sonra ilk organize atağını 7. dakikada gerçekleştirdi. Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.

Bu haberi de okudular Mustafa Cengiz: Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim

9. dakikada sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı. Galatasaray'da yapılanh ortalar Benfica ceza sahasında tehlike yarattı bu dakikaya kadar.

Temsilcimiz Galatasaray'ın orta sahada çıkarken yaptıkları top kaybı atak olarak geri döndü. 12. dakikada Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı. Bu pozisyonun ardından bu kez hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

Mücadelede dakikalar 14'ü gösterdiğinde Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla nyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.

Galatasaray üst üste 2 kez tehlikeli geldi

Önce 18. dakikada Galatasaray'da Fernando'nun vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 20. dakikada bu kez Onyekuru oldukça net bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.

Feghouli gelişine denedi

Kullanılan kornerin ardından Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.

Maçın 22. dakikasında Linnes'in pasıyla Feghouli ceza sahasında topla buluştu. Dönerek topu önüne almak isterken savunmadan seken top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin dar açıdan yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ligin 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Donk yerine, Fernando'yu ilk 11'e dahil etti. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir, Semih Kaya, Mitroglou, sakatlıktan yeni dönen ve uzun süre sonra ligde Trabzonspor mücadelesiyle forma şansı bulan Emre Akbaba ile Ömer Bayram ve Muğdat Çelik, Benfica maçında ilk 18'de yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Benfica eksik

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi.

Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.

3 maçın 2'si Galatasaray'ın

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maça yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.



