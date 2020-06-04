G.Saray 3 sene önce Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro ödemişti. Bonuslarla Ukrayna ekibi, Belhanda'dan 1.750 milyon Euro daha kazandı. Sarı-kırmızılılar iki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı için D. Kiev'e 1 milyon Euro, Galatasaray'da 3 sezonda 95 maça çıkan Faslı 10 numara için 750 bin Euro performans bonusu ödendi. Ligin kalan 8 haftasında Belhanda 5 maçta forma giymesi halinde D. Kiev 250 bin Euro daha kazanacak ve Galatasaray, sorunlu 10 numarasına tam 10 milyon Euro bonservis vermiş olacak. 3.350 milyon Euro ile en çok kazanan 4. oyuncu olan Belhanda'nın kontratı 2021'de bitiyor.

Kaynak: Sabah