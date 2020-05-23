Galatasaray bayramda da çalışacak

55 gün sonra başladığı takım idmanlarına bir personelde koronavirüs çıkması nedeniyle tekrar 6 gün ara veren Galatasaray, önceki gün yeniden sahaya indi.

Ligin 12 Haziran’da başlayacağının kesinleşmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Zirve yarışındaki rakiplerine göre çok daha geç takım antrenmanlarına start veren Galatasaray, bir an önce hazır olmaya çalışacak. Dolayısıyla bayramda da takım izin yapmayacak.

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından sağlıkları için maksimum özeni göstermelerini isterken, mümkün olduğunca herkesi Florya’da tutacak. Bayramda sokağa çıkma yasağı olduğu için futbolcular özel izin ile Metin Oktay Tesisleri’ne gelecekler. Cim Bom, ligin başlamasına kadar ki 20 günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kalan 8 haftaya fiziksel anlamda güçlü çıkmayı amaçlıyor.