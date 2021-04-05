ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 haftaya girilirken, takımların düşme hattından kurtulma çabası rekabeti daha da artırdı. Ligin son sırasında yer alan Lokman Hekim Fethiye'nin cumartesi günü Türk Telekom'u yenmesiyle, Galatasaray küme hattına girdi. Geçen hafta Büyükçekmece'yi elinden kaçıran Sarı-Kırmızılılar bu kez Afyon karşısında baştan sona skor üstünlüğünü bırakmadı.

3.çeyrekte 23 sayılık fark

Coach Ekrem Memnu yönetimindeki Aslan, düşük bütçesine rağmen Play-Off'u kovalayan ve lider Anadolu Efes'e ilk yenilgisini tattıran Afyon'u ilk çeyrekten itibaren (31-24) yakaladığı skor farkını son dakikaya kadar koruyarak 110-70 mağlup etti. Aslan ayrıca 3.çeyrekte farkı 23 sayıya çıkarmıştı: 87-60. Galatasaray böylece küme düşmeme yolunda önemli bir galibiyet aldı.