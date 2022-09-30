Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Avrupa şampiyonu olacağız!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan çok özel açıklamalar... Kulübün resmi Youtube kanalına konuşan Timur, transfer sürecinde yaşanılanları, yıldızları nasıl ikna ettiğini, gelecek projelerini, hedeflerini, A'dan Z'ye birçok konuyu anlattı. Artık söz Erden Timur'da...

'İlk sponsorluğum çok duyguluydu'

"7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımda eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok duygulu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için. 2017'de ilk sponsorluk da Dursun Başkan'ın dönemiydi. İlk o zamandı. Sonra öyle devam etti, farklı konularda falan. İnsan gönlü başka bir şey istiyor tabii. Hoşa giden duygular da oluyor. İnsanın tutkusunu gerçek olduğu değerde tutabilmesi için karşılıksızlığa ihtiyacı var."

'Galatasaraylılık değerleri topluma katkı sağlar'

"İlk başkanımızla, Dursun Ağabey ile konuştuğumuzda insanları birleştireceksek her şey bir anlam ifade eder dedim. Sonunda şampiyon oluyoruz falan ama sonunda ne oluyor, birbirimize sarılıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta, en asıl nokta. Duygu hiçbir zaman planlanamaz, reflekstir. Duygunun sonunda ne yaşıyorsanız insanın amacı odur. Galatasaraylılık değerleri, her zaman toplumu önceller, gelişmesine katkı sağlar. Birçok branşı kuran kulüp. Ali Sami Yen Bey'in vizyonunu hepimiz biliyoruz."

'Şampiyonluk önemli ama daha önemlisi sevgi iklimi'

"Malum bir kutuplaşma söz konusu. Dünyevi amaç, hiçbir zaman amaç olamaz. Bir insanın yola çıkma amacı sadece şampiyonluk ise değersiz olur. Şampiyonluk önemli ama daha önemli olan sevgi iklimini. Sevginin, samimiyetin ulaşmayacağı kalp yok. Farklı kültürlerde bile öyle. Bir başarı olduğunda sevgisiz, birleşme olmadan olduğunda değersiz oluyor. Gerçekten böyle olmadığında hiçbir başarı sürdürülebilir olmuyor. 3.5 ayda ne olduğunu herkes takip etti."

'Polat ve Elmas geldiler'

"Geçmiş dönem başkanlarımız, örneğin Adnan Polat Ağabey'in bir kırgınlığı vardı, Florya'ya geldi, maça geldi. Küsler barıştı. Sayın Burak Elmas geldi. Yetki genel kurulunda Sayın Başkanımızın fikri önderliğinde, geçmişteki ibrasızlıktaki herkesi kalben ibra etti. İnsanlara açık olmak gerekiyor. Herkes iyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyor. Sadece bizim açımızdan söylemiyorum, geçmişte ve gelecekte. Galatasaray'ın amacı topluma faydadır. 500 yılı aşkın bir lisenin köklerini oluşurduğu bir yer. Oyunculara transferde hep bunu anlattım. Burası dünyada hep eşsiz bir yer. Herkesin övündüğü bir konu bu. Eğitim kurumu, topluma adanmış değerleri yaratır."

'Galatasaray'daki paralar emanet'

"Kurumsallık esastır. Devam eden konular var. Burak Elmas yönetiminin, Allah rahmet etsin Mustafa Cengiz Bey'in başlattığı konular var. Bazıları duraksamış ama bugün devam eden gayrımenkul projelerinin bazıları Dursun Özbek döneminde başlattı. Hangi yönetimin, kişinin değil önemli olan Galatasaray'ın faydasınadır. Önemli olan esas kurumsallıktır. Biz bir vekalet ilişkisiyle çalışıyoruz. Ben hayatımda ilk defa yaşıyorum bunu. Emanet iş zor... Hayatımda ilk defa böyle. Bu süreçte 6-7 kilo verdim. Rahatlayınca 3 kilo geri aldım. Hep de çok yoğun çalışırım. 20-21 yaşımdan beri istikrarlı olarak kilo almıştım. İlk defa kilo verdim. Bir bütçe var, parasını kim veriyor, taraftar. Çok çok zengin insanlar olsa da emanet para. Vekalet işi bir lütuf. Herhangi bir takımda görev sahibi olmak her gün, herkesin, her sabah şükretmesi gereken bir şey. Taraftar olup da kim istemez bunu."

'A takım söz konusu değildi!'

"Dursun Başkanımız görevi dağıtırken benimle görüşmüştü. Birlikte sürece başladık. Sonra bir malum, medyaya çıktığı için, bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıydım. Genç olduğumuz için bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Başta başkan yardımcısıydım ama bazı şeyler olduktan sonra müsaade istedim. İşin içine girmemeyi istedim. O gece evime gelen insanlar oldu, Eray Ağabey 'Sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun' dedi. Kendi duygumda düşüncemde iddialıyım, haklıyım. Ben aslında yalnız bırakmıyorum. 'Bu kadar anlatıyorsan, muhakkak yalnız bırakıyorsun' dediler. 'O zaman Sportif A.Ş’ye gireyim' dedim. Yalnız bırakmış olmazdım. Önce başkan yardımcılığıydı, böyle oldu. Sportif AŞ'de de altyapıyla ilgilenecektim, A takımla ilgilenmek söz konusu değildi. "

'Gece 4'lerden önce eve gidilmiyordu!'

"Seçimden 5-6 gün sonra Dursun Başkanımız bu görevi tevdi etti, güvendi sağ olsun. Geldiğimizde transfer sezonu başlamıştı. Dursun Başkan bana görevi tevdi etti. Torrent'in gidişi, Okan Hocamızın gelmesi, listenin oluşması. Okan Hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf etti. Oyuncu izledi, her şeyi yaptı. Mevcut takım işlerini yaptı. Her gece Ayhan Hoca, Emre, oyuncu izlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gece 4'lerden önce gidilmiyordu Florya'dan. Gece gece bize çay getirenler hakkını helal etsin, onlara da teşekkür ediyorum. Uğur Yıldız, Cenk Ergün çok önemli işler yaptı. 13 oyuncu alındı, 26 oyuncu gönderildi. 2 ayda her şey yapıldı."

'Fatih Terim'e teşekkürler'

"Marcao gitti. Bize para kazandırdı. Nelsson çok ciddi teklif aldı. Sacha Boey hakeze öyle. Eski yönetime de teşekkürler. Öncelikle Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular alındı. Taraftarlık duygusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Alpaslan Dikmen Ağabeyimizin çok güzel bir sözü var. Galatasaray için bir taşı alıp bir yere taşıyan herkese teşekkürler. Hatasıyla sevabıyla herkesi anlamak lazım. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer'e, Taylan'a, Atalay'a, ismini sayamadığım giden herkese teşekkürler. Aldığımız oyunculardan 4'ü, teklif edilen ve mevcut maaşların daha azına geldi. Bir tane 140 bin euro fazla verdiğimiz var. Diğerleri aynı maaşa geldi. Bu seneki yaş ortalamamızın geçen seneden 2 yaş düşük. Geçen sene de yaş ortalaması düşüktü."

'Vizyon, samimiyet, kararlılık'

"Aldığımız oyuncular içerisinde elit takımlardan teklif alan 2 oyuncu vardı. Bazı oyuncuların da tecrübeli olması gerekiyor. Elit takımlarda da 36-37-38-39 yaşında oyuncular var veya transfer edilen oyuncular var. Nasıl ikna ettik? Plan anlattık. İnsan vizyona, samimiyete, kararlılığa ikna olur. En önemlisi samimiyet. Samimiyetin dili, kültürü yok. Kalbe geçer. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin 5 beyni ikna etmeye çalışırken; kalp, 1000 kalbi fetheder de gelir. iz 5 yıllık bir plan koyduk. Biz tekrar Avrupa şampiyonu olacağız. Orta vadeli planımız bu. Yaptıklarımızı, çalıştığımız yerleri, organizasyonlarımızı, projelerimizi, yeni nesil profesyonel yapılanmamızı anlattık. Uluslararası şirketlerden karakter analizi yaptırdık transferlere. 15-16 sayfalık raporlar. Önemli oyuncular getirdik. Sonucunu da göreceğiz inşallah."

'Bu sezon garanti oyunculara gittik'

"Bir bu seneki stratejide gelecek sezonu da düşündük. Bu sezon garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Kolay değil, takım geçen sezon 13'üncü olmuş. Garanti oyuncularla da kısa süreli sözleşme imzalamamız lazım, seneye daha iyisi için. Yanlış bir şey yaptıysak da hemen dönebilelim. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Bunlar da maaş olarak yüksek maaş alanlar. 30 yaşında olup Oliveira var 4 yıllık imzalayan, Porto ile de 4 yıllık sözleşmesi vardı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonları hep 20-25 maç ilk 11. 45 dakika koyduğumuz oyuncular var. Orada da şunun pazarlığını yaptık, uzatma dakikaları olmasın."

'Satın alıp, kiralayacağız'

"Artık rakiplerimiz gibi 6-7 ay süremiz var bir sonraki yaz transferi için. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanmaya gideceğiz. Yönetsel yapılanmada da farklı şeyler olacak. 7 ayrı bölgeye ayırıyoruz yurt dışını. Ona göre scouting olacak. Oyuncu analiz takibi farklı şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi bir software ile olacak. Başarı unsurları gelişecek, değişecek. Gelecek sezon alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Genç transferlerimizi alıp başka kulüplere gönderip gelişimini izleyeceğiz. Böyle planlarımız var. "

'Altyapı projesi bitmek üzere'

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ileride tekrar hayal etmek istiyorsak, Türkiye'nin gelişmesi lazım. Avrupa derken az önce Avrupa Ligi, Konferans Ligi. 5 büyük lig değil Türkiye ile beraber 6 büyük lig olması lazım. Altyapı projesi bitmek üzere, zamanı yakındır. Niğde Anadolu FK'de Galatasaray değil de Galatasaraylı iş insanları bir fon kurdular. Niğde'nin sahibi onlar. Herkes orada belli para koydu. Öyle devam ediyorlar. Galatasaray'ın kurumsal bünyesinde olan bir kulüp değil. Galatasaraylılar sahibi olduğu için oyuncu verirken Niğde'nin daha bir önceliği var."

'City modeli gibi'

"Galatasaray için bir altyapı anlamında pilot takım. Sadece 1 tane değil, başka takımlar da olacak. aşka coğrafyalarda takımlar olacak ki, oralardan da beslenebilesiniz. Dünyada herkesin bildiği City modeli var. Göztepe satın alındı mesela bu modelde. Galatasaray'ın bu işin Türkiye'de öncülüğünü yapması gerekiyor."

'Galatasaray büyüklüğü müthiş bir şey'

"Mümkün olduğu kadar objektif söylüyorum. 'Galatasaray çok büyük bir kulüp' diyor Roma, Juventus, Manchester City, PSG. Muazzam bir bilinirliğimiz var. Mali durumlardan ötürü bir şey var tabii ama Galatasaray büyüklüğü müthiş bir şey, hiç değişmiyor. Maddi olarak güçlenince oyuncuları daha yüksek fiyata satacağız. Belli liglerden oyuncular 30'a, 40'a satılabiliyor. Türkiye'de durum belli. Şu an çok çok zor bir şey. X bir ligden bakınca ona göre scout raporu veriyor. Zor bir yerde nasıl performans vereceği bilinmediği için ona göre bir değer veriliyor."

'Takımdan şu an çok memnunum'

"Takımı nasıl buluyorum? Çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Gerçekçi konuşacağım. Alınmaca gücenmece yok. Oyun anlamında zamana ihtiyaç var. Atletizm anlamında öyle oyuncular da vardı istediğimiz ama garanti isimlere gitmemiz lazım. Atletizm anlamında gelişebilirdik. Atletik potansiyeli yüksek de olabilirdi. Orayı geliştirmemiz lazım. Her bölgede çok ciddi anlamda yedeklenmiş, kariyerli ve kabiliyetli isimlerle yedeklenmiş, 6-7 yıldız oyuncu aldı. Taa 12 sene öncesine gidip Drogba ve Sneijder vardı. Arada kaliteli, değerli isimler de vardı. Rakiplerimizin geçen sene kadroları da iyiydi, onlar daha da iyileştirdiler. 4 büyüğün, 4 büyüğünün de bu kadar şampiyonluk için iyi kadro kurduğu son 35 sezonda benzeri yok."

'Paraları cebimizden veriyoruz'

Feghouli kendisi açıkladı hukuki süreç başlattı. Süreç o şekilde. Belli ödemeler yapılıyor. Bir sürü paralar ödeniyor. Yönetim, hepimiz cebimizden paralar veriyoruz. Burada yıllarca oynamış insanların belli şekilde daha özenli davranması gerekiyor.

'Arda Turan'a ve diğerlerine jübile yapacağız'

Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış. Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir, futbolculuk ta da en başarılısı Arda Turan'dır. Arda'ya jübileyi düşünüyoruz. Ayrıca Galatasarayımıza hizmet vermiş ve jübile yapmamış diğer oyuncularımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey için geç değildir. Başka bir şey düşünüyoruz. Okan Hocamız da bu konulara çok önem ve değer veriyor