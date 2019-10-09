Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sürpriz planı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, Emlak Konut’un fesh ettiği Riva ve Florya sözleşmesini yeniden devreye sokmak üzere girişimlerine devam ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bugünkü Divan Kurulu toplantısında üyelerin karşısına yeni bir anlaşmayla çıkmayı planlıyor.

Eski başkan Dursun Özbek döneminde yapılan kontrat, kulübün tesislerini Florya’dan taşıyamaması nedeniyle Emlak Konut tarafından iptal edilmişti. Özbek’in tesisleri taşımak istediği Kemerburgaz’daki arazinin maden sahası olduğu ortaya çıkınca, Cengiz yönetimi taşınmayı başaramamıştı.

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