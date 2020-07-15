Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

Süper Lig kulüpleri, Başkan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cengiz'in evinde yapılan ziyarete, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Mecnun Otyakmaz ve Kasımpaşa yöneticisi M. Fatih Saraç katıldı.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 08:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

Süper Lig kulüpleri, Başkan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cengiz'in evinde yapılan ziyarete, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Mecnun Otyakmaz ve Kasımpaşa yöneticisi M. Fatih Saraç katıldı.

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