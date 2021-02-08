Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu. Cengiz, "İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar yenersek de bu işin tadı olmaz." şeklinde konuştu.

Beyaztv'ye bağlanan Cengiz "Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli. Ali Koç bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar yenersek de bu işin tadı olmaz." ifadelerini kullandı.







