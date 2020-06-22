Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonu GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gaziantep FK maçı hakemi Alper Ulusoy'u sert şekilde eleştirirken, ".Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi. Tabii ki rakipler bizim önümüzü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum." dedi.

Mustafa Cengiz:'in açıklamaları şu şekilde:

Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım.

İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar. Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor.

"Son saniye neden bir şey yarattın?"

Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi.

"Rakipler önümüzü kesmek durumunda!"

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bugün %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum.

Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Hakem, özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanmalı. Utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem.

"Bir gün dünyanın tepesine çıkacağız"

Galatasaray'ın hakkı yendi denmeyecek mi? Bu dendiği anda Türk futbolu, bu lig zora girer. Ben bu zorluğu istemiyorum. Antep müthiş mücadele verdi. Tebrik ediyorum. Biz direnemedik. Sağlık olsun. Galatasaray'ın kültüründe pes etmek yoktur. Yok şampiyonluk gitti, yok biz bittik, öldük... Yok böyle bir şey. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Galatasaray sonsuza dek mücadeleyi sürdürecektir. Nasıl şu an dünyanın 4-5 takımından biriyse, bir gün dünyanın tepesine çıkacağız. Ben görürüm ya da göremem ama bir gün bunun olacağına yürekten inanıyorum.







