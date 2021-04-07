Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi tanıtımı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katılımı ile yapıldı. Cengiz yeni kamp tesisi hakkında bilgiler verdi. Cengiz ayrıca Fenerbahçe yöneticilerinin son dönemde 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarını ağır bir dille eleştirdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Kemerburgaz'da yeni tesisimizde 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük, sığmıyoruz artık ve deprem riski taşıyan binalar var. Hepsini buraya taşıyacağız. Burası, stadımıza sadece 8 kilometre ve 8 dakika uzaklıkta. Maç günleri stadyuma ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkacak.

Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyon, futbolcu transferlerine gitti. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem, 7 milyon TL'lik hacizlere soktu, icradan öte.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Riva ve Florya'nın yeniden yapılanmasında büyük katkıları var. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyarım.

"Biz her durumda en büyüğüz"

Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. 1 yenilgiyle üzülmeyelim, 1 yengiyle dengeli sevinelim. Galatasaray tek yenilgiyle gitmez, tek yengiyle gitmez. Biz her durumda en büyüğüz.

"Adı birlik ama birlik yok"

Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bu kararlar bazı takımlar lehine alınıyor. Adı birlik ama birlik yok. 21 takımın ittifak ettiği kararlar olmalı.

"Kazandılar 2 gün sustular"

Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. 2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Akıl yaşta değil baştadır. Denizlispor maçını kazandılar, 2 gün sustular. Çok özür dilerim. Muhatap almıyorum. Seviyemiz uygun değil.

Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok.

"Terim şuan müthiş mutlu"

Fatih hocamızla hiçbir sorunumuz yok. Hocamız müthiş mutlu, Cuma günü, Kemerburgaz'ı beraber gezdik.