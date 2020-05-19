7 Mayıs’ta beyin ameliyatı olan ve 3 gün önce taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün ise mide ameliyatı oldu. Asbaşkan Yusuf Günay ile birlikte Cengiz’i hastanede yalnız bırakmayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı ve şunları söyledi: “Programladığımız şekildeydi. 2 gün önce de geldik, doktorumuz Dursun Buğra tarafından da bugün ameliyat kararı verildi. Biraz önce yoğun bakımdan esprilerle, güzel şeyler söyledi. Dursun hocam geldi, ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade etti. Oğlu ve eşi de yanına girdiğinde çok espriliymiş. Dursun hocaya da bizi sormuş ‘Yukardalar mı’ diye. ‘Çok iyi’ demiş.”

‘Ali Koç 2 saat kaldı’

“Programlanan, daha önceki beyin ameliyatıyla ilgisi olmayan bir ameliyattı. Sayın Ali Koç, beyin ameliyatı esnasında da hastaneye geldi, moral verdi, bizzat ilgilendi. Buraya gelip bizimle, başkanımızla sohbet etti. 2 saate yakın burada kaldı. Ali Koç’a da teşekkür ediyorum Galatasaray camiası adına. Binlerce arayan var. Hepsine kulübümüz adına teşekkür ediyorum.”