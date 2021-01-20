Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalı GS TV'den gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü’ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlar için hesap numaraları paylaşıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, örnek olması için Galatasaray'a 500 bin TL destekte bulunduğunu açıkladı. Transfere dair de önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili söylediği sözlere sert tepki gösterdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Gece yarısı mesajlar gelince, 'Lütfen Başkanım Twitter'a bak' dediler. Ben de girdim, hemen gündeme baktım. Taraftarlar hashtag açmış. Müthiş duygulandım... Taraftarımızın, Galatasaray'a maddi destek olmaya çalıştığını gördüm. Biz çok ciddi denetime tabiyiz. 290 milyon zarar, 6 aylık. Bunu 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli."

"Gelirlerimiz son 6 ayda yüzde 60 azaldı. Bunun üstüne, pandemiden ötürü herkeste bir çekinme başladı ve destek azaldı. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında, kur farkı nedeniyle giderlerimiz de yüzde 60 arttı."

"Taraftarın buna sahip çıkması beni çok duygulandırdı. İnsana bir his gerek. Bu konuşmadan sonra IBAN numaralarımız yayınlanacak."

Mustafa Cengiz konuşma yaptığı sırada Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "#AslanGibiSponsor" yazısı paylaşıldı.









"Taraftarımıza teşekkür ederim, 'Aslan gibi sponsor' hastaghi güzeldi. EURO-TL hesap numaraları açıklanacak. Bağış için açıklayacağız. Socios var. SMS de açıklayacağız. 5 TL değil, en az 100 TL olacak. 5 TL verenler dua etsin, onların duası da bizi kaldırır. Kampanyamıza euro ve dolar bağış yapın. Lütfen, en geç pazartesiye kadar vereceğimiz numaraya en az 100 TL destek olun. Bu, tümüyle kulübe yardımdır."









'Abdurrahim Albayrak 500 bin TL bağış yaptı'

"Bağış yapan taraftarlarımızı, izinleri olursa, isimlerini ve miktarlarını yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak'a çok saldırıyorlar, çok üzülüyorum. O böyle bir insan değil. Bana saldırsınlar, ona saldırmasınlar. Abdurrahim Albayrak 500 bin TL bağış yaptı."

"Galatasaray için her zaman hayır duası beklerim. Biz Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bunu buradan ilan edeyim. 1 Milyar TL'lik bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen sene aldık, Nisan ayında bitiyor. Herkesten önce bu izni aldık. Biz bu izni kullanmadık"

Transfer açıklaması

"Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız oldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talebi çok açık bir yelpaze. Karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz."

"Benimle, bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın. Bütün söylenenler yanlış. Ağzımızdan duymadığınız sürece inanmayın. Transfer çalışmaları devam ediyor. Her gün, her saat bir şey olabilir."









'Ali Koç'un bir sözü hoşuma gitmedi'

"Benim disiplin kurulu yedek üyeme, attığı bir tweetten dolayı ceza verdiler. Ali Koç'la şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi. 'Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddeden birine evin oğlu dememek gerek bence. Elin oğlu, evin oğlu dememek gerekiyor. Merak ediyorum, TFF bu ayrımcılığa ne diyecek."

Mesut Özil açıklaması

"Mesut Özil Değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu."