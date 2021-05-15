Galatasaray'ın davetli taraftarları maçın başlamasına 5 dakika kala tribündeki yerlerini almak için çaba sarf etti. 500 kişilik davetli listesi saatlerdir stada girmeye çalışırken, sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bu tartışmalar stadın güvenlik noktalarında sürüyor.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak maçtan 2 saat önce kontrol noktasına gidip davetli taraftarların güvenlik birimleriyle sorun yaşamaması için çaba sarf ederken, Başkan Mustafa Cengiz de halen giremeyen ve yardım isteyen taraftarları görünce "Bizim davetli taraftarlarımız var hepsini içeri aldıracağım" açıklamasında bulundu.

Davetli olup kapılarda isimleri bulunan taraftarlar takımlarını izlemek için umutlarını korurken maçın başlama düdüğü yaklaşmasına rağmen içeri giremeyen taraftarlar için Başkan Mustafa Cengiz de devreye girdi. (DHA)