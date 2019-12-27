Zorlu Center’da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp arasında yapılan görüşmenin yankıları sürüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan röportajında olay yaratacak ifadeler kullandı.

İşte o röportajdan öne çıkan bazı ifadeler:

Biz olsak yangın yeriydi

■ Madem görüşme legaldi, neden TFF’nin sitesinde yayınlanmadı? Neden ta ki bir gazeteci bunu açıklamadan önce söylemediniz? Orada Galatasaray Başkanı olsaydı, ortalık yangın yerine dönerdi. Ne terör örgütü kalırdı girmediğimiz, ne şaibeler...

■ Biz geçen yıl ‘VAR kayıtları açıklansın’ deyince bildiri yayınlayıp ‘hakemler de insandır’ diyenlerin şimdi konuşmaya hakkı yok.

Cüneyt Çakır çok etkilenmiş

■ Öyle görünüyor ki o görüşme Cüneyt Çakır’ı etkilemiş. Görüntü bu. Başkasına verilen penaltılar beni ilgilendirir mi? İlgilendirir. Çünkü ben bu oyunun bir parçasıyım.

■ Zorlu, Türk futbolu için bir milattır. Derin yaralar açmıştır. Şimdi bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın.

Bavulla mı girdik ne demek

■ “Bavulla mı girdik” ne demek? (Ali Koç’un ‘Oraya sanki bavulla mı girdik’ demesi üzerine) Rakibimizin başkanı, “Biz Zorlu’ya MHK Başkanı’nı çağırıp hakemleri konuştuk” diyor. Güzel. Derbi sonrası aynı başkan, “Biz kendimize uygun hakemi bulduk. Bu hakemle şampiyon oluruz” diyor. İkisini birbiri ile birleştirdiğimizde örtüşüyor.

■ Kimse rahatsız olmasa da, herkes bunu iyi niyetle görse de, Dante’nin sözünde olduğu gibi, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür. İyi niyetliyse açıklansın Zorlu’da ne konuştukları.

Firavun’un laneti gibi!

■ VAR kayıtları açıklansın dediğimiz için Kulüpler Birliği 17 kulüp adına bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavun’un laneti gibi o bildiriyi yayınlayan 8 kulübün 3’ü küme düştü. (Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisar, Bursa, Erzurum, Kayseri, Malatya, Konya)

■ Fatih hocanın PFDK’ya neden sevk edildiğini inanın bilmiyorum. Göztepe maçından sonraki konuşmasına baktım. Hiçbir şey bulamadım. Fatih Terim’e haksızlık yapılmıştır.