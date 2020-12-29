Galatasaray'ın etkili isimlerinden birisi olan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, sarı kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'in adaylık süreci ile ilgili açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özdoğan, "Sayın başkan Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın revize edilmiş biçimi için, 'gelecek nesiller bizi alkışlayacak' diyor; ama revize edilmiş anlaşmada bilinmeyen çok şey var. Genel kurula gelen insanların hepsinin kaygıları vardı. Sportif AŞ'de üyeler bu konuyu tartıştı. Bu tartışmalar tutanağa geçti. Genel kurula katılan herkes negatif oy kullandı. Gerekçelerini tutanağına yazdırdılar. Ama hakim ortak Galatasaray Derneği, derneği yönetim temsil ettikleri için yönetim istediği oldu Sportif AŞ'deki karar. Sayın başkanın söylediği gibi Bankalar Birliği, Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmaz. Mustafa Cengiz, yüzde yüz aday olacak. Seçimle geldi, seçimle gitmesi gerekir. Ben kişisel olarak Mayıs'ta aday olmasını çok istiyorum bu nedenle. Bence Mayıs'ta 4 aday olacak. Mustafa Cengiz onlardan bir tanesi. Yüzde yüz adaya olacak" dedi.