Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün ajans muhabirlerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Kritik toplantı öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp binasında teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelmiş ve toplantının ardından Terim stattan ayrılmıştı. Spor kamuoyu Mustafa Cengiz'in açıklamalarına odaklandı.

Transfer dönemi, Falcao ve Fatih Terim ile ilgili konulara değinen Başkan Mustafa Cengiz, "Fatih Terim'in mukavelesi mayıs ayında bitmiyor. Fatih Hoca'nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi, hocamla beraber yaptık." ifadelerini kullandı.









İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Birkaç gündür büyük bir kaos yaratıldı. Yanlış hedefler, yönlendirmeler. Bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez. Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz aldığımızda genel durum şuydu, 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 31'inde görevi aldık, 32 milyon euro ödememiz vardı."

"Başımızda bir UEFA vardı. Şimdi millet hafife alıyor ama öyle değil. Disiplin Komitesi, 'Size 4 ay müsaade' dedi. 4 ay sonra gittik, sunumumuzu yaptık. Biz bunlara anlattık ve tarihlerinde ilk defa bir kulübe 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar. Savunmamızda avukat kullanmadık. 'Sizin avukata ihtiyacınız yok' da dediler hatta. Kararı verdiler, UEFA'da yer yerinden oynadı. Allah büyük, eğrisi doğrusuna geldi, 2 yıl üst üste şampiyon olduk. 10 yıl sonra ilk defa kâra geçtik."

'Beni ve ekip arkadaşlarımı bıktırdılar'

"Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı, bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Hastalıklara direndiğim gibi bunlara da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın, ben yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum, tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Ben bugün varım, yarın yokum. Ben bunlara direniyorum. Hastalıklara direndiğim gibi. 10 lezyon daha çıkmış beyinde. Hiç mühim değil. Hiç kimse bana acımasın. Yapayalnızım. Bundan şikayet de etmiyorum."

"Her zaman şampiyon olamazsınız. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Biz şanslıydık. Böyle eleştiriler devam ederse, kimse gelmez."

Beşiktaş derbisi açıklaması

"Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Önemli bir derbi olacak. Bu maça gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacak. Son maçlarda birçok olay yaşadık, beklenmedik faktörlerle kendi sahamızda bile kayıplar yaşadık. Kayserispor maçında tek bir şut, tek bir gol, puan kaybettik."

"Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız onları monte etmeye başladı zamanı geldikçe. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim. Galatasaray ligin en değerli kadrosuna sahip"

Mustafa Cengiz'in canlı yayın sırasında gösterdiği transfer tablosu:

Transfer açıklaması

"Bir taraftar olarak bakarsam, beceriksiz bir yönetimiz. Vasatız. O kelime de yeni çıktı. Teknik heyete bu kadar oyuncu aldık, onlar beceremedi gibi bir algı oluşmasın sakın. Şu an bu tabloyu bilgilendirme yapmak adına gösteriyorum."

"Geldiğimizden beri 47 futbolcu almışız, 44 milyon euro harcamışız. Geldiğimizden beri 68 oyuncu satmışız, 62 milyon euro kazanmışız. 18 milyon euro artıdayız. Transferde 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz halimiz bu. Demek ki becerikli olsak nasıl olacaktık. Bizde yalan dolan yok, arkadan dolanıp 2 puan almak yok. Diğer hiçbir kulüp bunu gösteremiyor. Dün TFF'de hepsini sıkıştırdım, hiçbiri bir şey söyleyemedi."

"Bu harcama listesini veriyoruz 'Teknik heyete bu kadar oyuncu verdik, sattık, teknik heyet beceremedi' diye değil. Sakın böyle anlaşılmasın. 3 yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Başka kulüplerde ölseniz bunları vermezler"

'Korkmayın aday değilim'

"Biz 100 milyon euro kâr etmediğimiz için suçluyuz ama benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim."

"Ya transfer ya istifa' diye hashtag açıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? ultrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum diyorlar, hocayı ortaya atıyormuşum. Onlarla ilgili şu programda konuştuğumuz yüzde 1'ini konuşmamışımdır. Ya transfer ya istifa diyorlar bana, bana diyorlar bana."

İrfan Can açıklaması

"Kahve paylaşımı sonrasında Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. İlk kez de görüşmüyorum sevgili Göksel'le. Göksel Başkan'la konuşunca aldığım cevap 38 milyon Euro! Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Transferlerle ilgili pazarlık aşamasındayım, beni konuşturmayın."

'Kur yenilemesi yaptılar'

"400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar vs. koyduğunuzda 9.8 milyon TL limitim var şu anda. 'Bunu artırın' dedim TFF'ye, çünkü kur yenilemesi yaptılar. Hashtag açacaksanız, TT yapacaksanız lütfen şöyle öncülük edin: Günlük kuru şimdinin kurundan değil, önceki kurdan yapın."

'Galatasaray'ın geleceğini karartmam'

"Bugün Galatasaray, dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çeki, hepsini alırım. İrfan Can'ı da, Visca'yı da. Sonra hadi eyvallah der giderim. Var mı bana engel olabilecek bir güç? Yok. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam, yapmam. Oldu oldu başkanım, olmadı biz bu kadroyla bir noktaya geliriz, şampiyon oluruz' dedi hocamız. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Fatih Terim ile ne konuşuldu?

"Hocamla 1 haftadır görüşememiştik. Her hafta biz görüşüyoruz. 'Niye kendini yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, bu hale geldim' dedi. O sözünü söylemesi bize değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermediğimiz de oluyor. Kavgalıydık barıştık diye bir durum da yok. Hocam zaten bir şey olursa söyler, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. Lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Biz medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok. Eğer kavga izlemek için çekirdek aldılarsa, Netflix izlerken kullanırlar."

"Hocam çok değerli bir hoca, isimleri söyleyince bunlar biraz havalara girdiler. Peşin, yüksek fiyat... Hepsi İrfan Can Kahveci oldu başımıza. Hepsi değerli futbolcular tabii ama bunların bir sırası, stratejisi var. Taraftar beklesin biraz, nakit kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu benden istemesinler."

"İyi bir taraftarım, fanatik sayılmam. Ömrüm Galatasaray'la geçti. En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık, milyonlarca taraftar da benim gibi. En koma halimde bile Galatasaray'ı düşünüyorum. Bu bir hastalık."

'Hiç transfer yapamayabiliriz'

"Bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz, şampiyonlukta daha değerli hale geliyorsunuz. Santrfor alamadığımız dönem en çok golü biz attık, defans alamadığımız dönem en az golü biz yedik. Yokluklar, bazen fırsatlara çevrilir. İnsan yaşamında da böyledir. Hocamız şapkadan tavşan çıkardı. Biz de yönetim olarak bazen fil çıkarıyoruz, inşallah yine çıkaracağız. Benim 1000 taraftarımın 1'er lira ile vereceği 1000 lira, benim tek başıma vereceğim bin liradan daha değerlidir. Galatasaray ne oligark takımıdır, ne şirket takımıdır. Galatasaray bir taraftar takımıdır. Hiç transfer yapamayabiliriz. Hiç transfer yapamayınca istifa en kolay yolu. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz ama aradan bir müddet geçtiğinden sonra buraya kayyum atanırsa buna ben dayanamam."

"9 milyon TL limitimiz var. Çok değerli arkadaşlarımızın destek durumu var, direkt sponsor katkısı ile artacak o rakamlar."

"Limiti aşanlar oldu. Olmadı mı? Olmadı herhalde, biz rakam makam görmedik. Soruyorum TFF'de, görüntü var ses yok."

"Başkan olun, diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Real Madrid, PSG başkanlarıyla oturduk. Biz 5 tane gol yedik, adam ayağını kıpırdatmadı. Biz ne başkanlar gördük, göbek atıyorlardı. Benim locamda Beşiktaşlı da olur Fenerbahçeli de olur, ben bu zevkten mahrum kaldım. Ben hakeme bir şey diyemiyorum, gol atılıyor Ramses gibi oturuyorum."

Adaylık açıklaması

"İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Tweet atan yöneticilerimden rahatsızım. Onlar da bunu biliyorlar. Bir daha girersem tweet yasak."

"Gençler oynadıkça hata da yapar, çocukları ezmeyin. Çocukları sosyal medyada idam ediyorlar, yapmayın arkadaşlar. Taraftardan istirham ediyorum."

Oğulcan Çağlayan açıklaması

"Futbolcu köle değil. FIFA'da açıkça diyor ki 'Futbolcunun oluru olmadan tek taraflı uzatamazsın'. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalar bu cevabı alırlardı. 1.25 milyon euro da Kayseri Erciyes'e ödenen para. 6 maç ne biliyor musunuz? 6 maç da oynamadığı maçmış. Böyle tek taraflı bir karar olur mu?"

'Falcao taraftar transferidir'

"Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Eleştiriyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin, belli mitingler hariç en büyük toplanması oymuş. Falcao bizim topçumuz, çok değerli fakat sakatlıktan kurtulamadı. Monaco yıllık 8 milyon euro teklif etti, kabul etmedi. 'Ben attığım golün anonsu yapıldığında tribünlerin sessiz olmasından bıktım' demiş. Ben desibel rekoru kırılmış bir yerde oynamak istiyorum demiş. Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi istemiyor."

"Gıdıklamalar var ancak henüz oyuncularımıza teklif yok."

Fatih Terim ve sözleşme

"Fatih Terim'in mukavelesi mayıs ayında bitmiyor. Fatih Hoca'nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi, hocamla beraber yaptık."