Galatasaray Başkanı Dursun Özbek nikah şahidi oldu

Çetin Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Başkan Yardımcısı Seval Çetin’in oğlu Atakan Çetin, Bilun Berkan ile dünya evine girdi. 25 Haziran’da Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliğini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek üstlenirken, iş ve spor dünyasının önemli isimleri de davetliler arasındaydı.

1998 yılından beri, güvenlik sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki pek çok alanda Türkiye çapında hizmet veren Çetin Group’un Yönetim kurulu üyesi, genç iş adamı Atakan Çetin görkemli bir düğün eşliğinde hayatını Bilun Berkan ile birleştirdi. Bu mutlu günlerinde Four Seasons Hotel’de davetlileri ağırlayan Ahmet Çetin ve Seval Çetin ile Billur Berkan ve Ali Şakir Berkan çiftleri, unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptılar.

Spor camiasının değerli isimlerinden Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni başkanı Dursun Özbek, Atakan Çetin ve Bilun Berkan çiftinin nikah şahitliğini üstlendi. Çiftlerin bu mutlu gününde nikah şahitliğini üstlenen diğer isimler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Can Yürüten ve ISO eski başkanlarından değerli iş insanı Hüsamettin Kavi oldu. Çiftin yakınlarının yanı sıra iş dünyasının tanınmış isimleri de düğüne katılarak çiftin mutluluğuna eşlik ettiler.